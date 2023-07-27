Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Візія нової країни
Візія нової країни
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Росія випустила ракети зі східного напрямку, була загроза для Вінницької області (доповнено)
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони
Росія готує кораблі та літаки для блокування Чорного моря, – Міноборони
ГоловнаСуспільствоВійна

В Росії розбився вертоліт Мі-8, загинуло шестеро осіб

Ще семеро осіб постраждали.

В Росії розбився вертоліт Мі-8, загинуло шестеро осіб

У російській Республіці Алтай впав гелікоптер Мі-8, загинули шестеро осіб.

Про це повідомляють російські медіа. 

"Вертоліт Мі-8 спалахнув при заході на посадку в населеному пункті Тюнгур Республіки Алтай", –  йдеться в повідомленні.

За оновленими даними, ще десятеро осіб постраждали. У них значні опіки. 

"Під час заходу на посадку в населеному пункті Тюнгур Усть-Коксинського району вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Алтай авіа" зачепив електричні дроти, впав і загорівся. На борту перебували 13 осіб", – сказало джерело. 

Нагадаємо, в липні розбилося і два російські літаки. Перший літак упав 4 липня, другий літак 17 липня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies