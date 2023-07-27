В Росії розбився вертоліт Мі-8, загинуло шестеро осіб

У російській Республіці Алтай впав гелікоптер Мі-8, загинули шестеро осіб.

Про це повідомляють російські медіа.

"Вертоліт Мі-8 спалахнув при заході на посадку в населеному пункті Тюнгур Республіки Алтай", – йдеться в повідомленні.

За оновленими даними, ще десятеро осіб постраждали. У них значні опіки.

"Під час заходу на посадку в населеному пункті Тюнгур Усть-Коксинського району вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Алтай авіа" зачепив електричні дроти, впав і загорівся. На борту перебували 13 осіб", – сказало джерело.

Нагадаємо, в липні розбилося і два російські літаки. Перший літак упав 4 липня, другий літак 17 липня.