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У Росії розбився літак Су-25, пілот загинув, – ЗМІ

Попередньою причиною аварії є відмова двигуна.

У Росії розбився літак Су-25, пілот загинув, – ЗМІ
Фото: Пресслужба НГУ

Російський штурмовик Су-25 упав у Краснодарському краї в Азовське море.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Літак Су-25 упав у море в районі Єйська Краснодарського краю. Повідомляється, що пілота дістали з води, йому надавали допомогу. Пізніше Telegram-канал "Baza" повідомив, що попередньо, пілот по дорозі до лікарні вмер, його не змогли реанімувати.

Штурмовик упав під час виконання навчального польоту. Попередньою причиною аварії Су-25 є відмова двигуна.

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Нагадаємо, що 4 липня у Росії заявили про аварію винищувача МіГ-31. Він розбився в Камчатському краї. 

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