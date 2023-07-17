Російський штурмовик Су-25 упав у Краснодарському краї в Азовське море.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Літак Су-25 упав у море в районі Єйська Краснодарського краю. Повідомляється, що пілота дістали з води, йому надавали допомогу. Пізніше Telegram-канал "Baza" повідомив, що попередньо, пілот по дорозі до лікарні вмер, його не змогли реанімувати.

Штурмовик упав під час виконання навчального польоту. Попередньою причиною аварії Су-25 є відмова двигуна.

Нагадаємо, що 4 липня у Росії заявили про аварію винищувача МіГ-31. Він розбився в Камчатському краї.