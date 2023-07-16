Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Нові пакети від США. Критично важливе і дуже важливе
Нові пакети від США. Критично важливе і дуже важливе
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Президент Південної Кореї прибув з візитом до України (оновлено)
Президент Південної Кореї прибув з візитом до України (оновлено)
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
Суд відправив митрополита Павла під варту
Суд відправив митрополита Павла під варту
ГоловнаСвіт

Ізраїль використовує штучний інтелект, аби планувати авіаудари, − Bloomberg

Військові використовують систему рекомендацій ШІ, яка може обробляти величезні обсяги даних.

Ізраїль використовує штучний інтелект, аби планувати авіаудари, − Bloomberg

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почали використовувати штучний інтелект (ШІ), аби вибрати цілі для авіаударів і організовувати матеріально-технічне забезпечення.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Військові використовують систему рекомендацій ШІ, яка може обробляти величезні обсяги даних. Авіарейди, зокрема, планують за допомогою моделі штучного інтелекту під назвою Fire Factory, яка пропрацьовує дані і розраховує необхідну кількість боєприпасів, визначає пріоритети і пропонує графік ударів.

Подробиці оперативного використання ШІ армією залишаються значною мірою засекреченими, але відомо, що ЦАХАЛ набув бойового досвіду використання суперечливих систем у секторі Газа, де Ізраїль часто завдає повітряних ударів у відповідь на ракетні обстріли. 

Обидві системи контролюються людьми-операторами, які перевіряють і затверджують окремі цілі та плани повітряних нальотів. 

“Те, що раніше займало годинник, тепер займає хвилини, з ще кількома хвилинами для перевірки людиною. З такою ж кількістю людей ми робимо набагато більше”, − сказав полковник, який очолює армійський підрозділ цифрової трансформації. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Але ця технологія все ще не регулюється законодавством країни і не має міжнародного регулювання. Прихильники використання ШІ стверджують, що передові алгоритми можуть перевершити людські можливості та можуть допомогти військовим мінімізувати втрати, а критики попереджають про потенційно смертельні наслідки використання автономних систем.

“Якщо є помилка у розрахунках ШІ, який за це не відповідає, то кого ми звинуватимо в помилці? Ви можете знищити цілу родину через помилку”, − сказав викладач міжнародного права Єврейського університету в Єрусалимі та колишній юридичний радник армії Тал Мімран. 

ЦАХАЛ вже давно використовує штучний інтелект, але в останні роки поширив ШІ-системи в різних підрозділах, намагаючись позиціонувати себе як світового лідера в автономній зброї. Деякі з цих систем створили ізраїльські оборонні підрядники. А інші, наприклад камери прикордонного контролю StarTrack мають тисячі годин запису для ідентифікації людей і об’єктів, були розроблені армією. 

Загалом вони створюють потужну цифрову архітектуру, призначену для інтерпретації величезної кількості записів безпілотників і камер відеоспостереження, супутникових зображень, електронних сигналів, онлайн-комунікацій та інших даних для військового використання.

Посадовці наголосили, що використання штучного інтелекту призначене для тотальної війни.

Нагадаємо, минулого тижня Ізраїль оголосив про завершення операції в Дженіні. З Гази після цього випустили пʼять ракет. Унаслідок військової операції загинули щонайменше 12 людей з палестинського боку і один – з ізраїльського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies