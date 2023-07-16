Ізраїль використовує штучний інтелект, аби планувати авіаудари, − Bloomberg

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почали використовувати штучний інтелект (ШІ), аби вибрати цілі для авіаударів і організовувати матеріально-технічне забезпечення.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Військові використовують систему рекомендацій ШІ, яка може обробляти величезні обсяги даних. Авіарейди, зокрема, планують за допомогою моделі штучного інтелекту під назвою Fire Factory, яка пропрацьовує дані і розраховує необхідну кількість боєприпасів, визначає пріоритети і пропонує графік ударів.

Подробиці оперативного використання ШІ армією залишаються значною мірою засекреченими, але відомо, що ЦАХАЛ набув бойового досвіду використання суперечливих систем у секторі Газа, де Ізраїль часто завдає повітряних ударів у відповідь на ракетні обстріли.

Обидві системи контролюються людьми-операторами, які перевіряють і затверджують окремі цілі та плани повітряних нальотів.

“Те, що раніше займало годинник, тепер займає хвилини, з ще кількома хвилинами для перевірки людиною. З такою ж кількістю людей ми робимо набагато більше”, − сказав полковник, який очолює армійський підрозділ цифрової трансформації.

Але ця технологія все ще не регулюється законодавством країни і не має міжнародного регулювання. Прихильники використання ШІ стверджують, що передові алгоритми можуть перевершити людські можливості та можуть допомогти військовим мінімізувати втрати, а критики попереджають про потенційно смертельні наслідки використання автономних систем.

“Якщо є помилка у розрахунках ШІ, який за це не відповідає, то кого ми звинуватимо в помилці? Ви можете знищити цілу родину через помилку”, − сказав викладач міжнародного права Єврейського університету в Єрусалимі та колишній юридичний радник армії Тал Мімран.

ЦАХАЛ вже давно використовує штучний інтелект, але в останні роки поширив ШІ-системи в різних підрозділах, намагаючись позиціонувати себе як світового лідера в автономній зброї. Деякі з цих систем створили ізраїльські оборонні підрядники. А інші, наприклад камери прикордонного контролю StarTrack мають тисячі годин запису для ідентифікації людей і об’єктів, були розроблені армією.

Загалом вони створюють потужну цифрову архітектуру, призначену для інтерпретації величезної кількості записів безпілотників і камер відеоспостереження, супутникових зображень, електронних сигналів, онлайн-комунікацій та інших даних для військового використання.

Посадовці наголосили, що використання штучного інтелекту призначене для тотальної війни.

Нагадаємо, минулого тижня Ізраїль оголосив про завершення операції в Дженіні. З Гази після цього випустили пʼять ракет. Унаслідок військової операції загинули щонайменше 12 людей з палестинського боку і один – з ізраїльського.