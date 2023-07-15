Зокрема, через спеку в Неаполі померли два футболісти-аматори, яким було 48 і 51 рік.

Європа та США потерпають від аномальної спеки.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

В Італії очікують на температуру вище + 42 градусів Цельсія. На Сардинії може бути встановлений рекорд Європи за історію спостережень: +48,8.

Газета Il Messaggero пише, що через спеку в Неаполі померли два футболісти-аматори, яким було 48 і 51 рік.

У Греції 15 липня спека +39. Акрополь другий день поспіль закритий для відвідування. У Німеччині у деяких районах стовпчик термометра сьогодні піднявся до +37 градусів.

У США попередження про небезпечну спеку діють для 110 млн осіб від Каліфорнії до Техасу та Флориди. Подекуди в Аризоні температура вже два тижні тримається вдень на позначці +44. У деяких лікарнях людей охолоджують льодом. За даними Європейської моніторингової служби Copernicus, червень 2023 став найтеплішим місяцем у світі з моменту початку спостережень.

Нагадаємо, у березні ООН повідомило, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.