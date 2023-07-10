На заході США тримається аномальна спека, а в Нью-Йорку через зливи загинула людина

За прогнозом метеорологів, висока температура протримається ще близько тижня.

На південному заході США встановилася аномальна спека, і підвищення температури очікується і далі. Протягом 18 днів поспіль температура складала понад 110 градусів за Фаренгейтом (понад 43 за Цельсієм), пише New York Times.

Добровольці допомагають із доставкою льоду та води. Парамедики рятують людей від теплових ударів, також є спеціальні охолоджувальні пункти.

Завдання з порятунку стануть складнішими, оскільки очікується ще більше підвищення температури.

Хвиля спеки, спричинена "тепловим куполом" високого тиску, зараз розташована над південним заходом пустелі. Експерти підрахували, що понад 50 мільйонів людей у Сполучених Штатах живуть у районах, які можуть мати небезпечні рівні спеки.

У п’ятницю Національна метеорологічна служба заявила, що умови в Арізоні "конкурують з одними з найгірших хвиль спеки, які коли-небудь бачили в цьому регіоні".

Найгірше було тим, хто перебуває без кондиціонера.

Габріель Лоджеро, метеоролог з Національної метеорологічної служби у Фініксі, сказав у неділю, що зазвичай найспекотніші температури в Арізоні – в червні та липні, тому час цієї спеки не є незвичайним. Але причиною для занепокоєння, за його словами, є довготривалість надзвичайної спеки.

"Дивлячись на поточні прогнози, які ми маємо, ми прогнозуємо температуру щонайменше 110 градусів або вище принаймні на наступні сім-вісім днів і потенційно довше", – сказав Лоджеро, додавши, що ця смуга може побити 18-денний рекорд.

Ісаак Сміт, ще один метеоролог з Національної метеорологічної служби в Арізоні, сказав, що "ми спостерігатимемо, як ці дуже високі температури збережуться протягом наступного тижня". Метеорологічна служба, додав він, очікує, що максимальна температура продовжуватиме залишатися вище 110 градусів щодня.

У 2022 році від наслідків спеки у США загинули 425 людей – на 25% більше, ніж роком раніше.

Тим часом у Нью-Йорку зараз через сильні зливи загинула людина, затопило вулиці, пише New York Times. Долина Гудзон найбільше постраждала від шторму в неділю, де місцями випало від п’яти до восьми дюймів дощу, повідомила Національна служба погоди.

Епіцентр шторму припав на Вест-Пойнт, Військову академію США в окрузі Орандж, де станом на вечір неділю випало близько восьми дюймів дощу (понад 20 сантиметрів).

Нагадаємо, що негода зараз вирує і в Японії та Індії. В Японії через зливи почалися повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше двоє. В Індії через повені загинули 22 людини.

Глобальна спека зафіксована загалом на планеті.