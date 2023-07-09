Зеленський вважає, що в Росії може бути ще один заколот

"Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот".

Президент Володимир Зеленський вважає, що є сигнал до того, що в Росії може відбутися ще один заколот, який підтримають багато людей.

Про це він заявив в інтервʼю ABC News.

"Вони ("вагнерівці", - ред.) вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот", - сказав Зеленський.

Він додав, що упевнений, що "вагнерівці" не нападуть на Україну з півночі, а Пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.

"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Цього я не знаю напевно", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, відносини між "вагнерівцями", що складали окрему бойову силу на війні в Україні, та кадровою армією РФ особливо загострилися через те, що ватажка ПВК Євгена Пригожина позбавили права вербувати нових найманців по вʼязницях. "Зеків" продовжують відправляти воювати, але тепер уже за контрактами із Міноборони. Також із 1 липня всі так звані приватні військові компанії РФ мають підписати контракти з МО.

23 червня Пригожин заявив, що тилові позиції "вагнерівців" умисно обстріляла російська армія. Він висловив погрози на адресу "тварюки" міністра оборони Росії Сергія Шойгу та оголосив похід своїх найманців на Москву. "Вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів – Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі і зупинив свій "похід".

Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь. Докладно читайте в тексті "Сучий путч" на LB.ua.

Після заколоту Пригожину та "вагнерівцям", які не хочуть підписувати контракти з МО, дозволили поїхати в Білорусь. Є дані, що на білоруській території для найманців будують табір.