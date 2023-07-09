В Узбекистані тривають дострокові президентські вибори, доля яких "вирішена наперед"

Переобрання чинного лідера Шавката Мірзійоєва є фактично забезпечним. Виборці навіть не знають інших кандидатів.

В Узбекистані у неділю відбуваються дострокові президентські вибори, повідомило Радіо Свобода.

На пост глави держави претендують чинний президент Шавкат Мірзійоєв та три кандидати від формально опозиційних партій. Політологи вважають переобрання нинішнього президента фактично вирішеним наперед.

Дострокові вибори було призначено після того, як на референдумі 30 квітня було схвалено поправки до Конституції Узбекистану.

Згідно з ними, президентський термін тепер складатиме не п'ять, а сім років. Тому президентські терміни нинішнього президента Мірзійоєва, який перебуває при владі з 2016 року, "обнулюються", що дає йому можливість ще двічі обиратися на пост глави держави до 2037 року. Повноваження президента також буде розширено.

Політолог Рафаель Саттаров в інтерв'ю Deutsche Welle зазначив, що очікувати на сюрпризи не варто. “Це найсіріші вибори в історії. Люди навіть не знають про інших кандидатів на пост президента, крім Мірзійоєва. Їхні імена невідомі та одразу будуть забуті, тому говорити про опозицію не має сенсу”, − сказав він.

Нагадаємо, зміни до конституції країни, які, зокрема, передбачають скасування смертної кари та обнулення двох термінів президента Шавката Мірзійоєва підтримали 90% виборців Узбекистану.