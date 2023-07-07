Польща продовжить підтримувати Україну після виборів, - ексміністр закордонних справ Чапутович

"Наше ставлення до України залишиться дуже прозахідним, навіть якщо опозиція прийде до влади", - наголосив дипломат.

Польща продовжить підтримувати Україну після виборів.

На цьому наголосив колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю LB.ua.

За словами ексміністра, позиція Польщі в цьому питання не зміниться, які б не були результати виборів.

"Це не залежить від того, хто переможе. Наше ставлення до України залишиться дуже прозахідним, навіть якщо опозиція прийде до влади. Такої небезпеки немає", - сказав Чапутович.

Він додав, що у Польщі існує "спільне розуміння, що ми маємо підтримувати Україну".

Нагадаємо, цьогоріч у Польщі відбудуться парламентські вибори.

Парламент країни підтримав закон, який передбачає створення спеціального комітету для розслідування можливого російського втручання в Польщу з безпрецедентними повноваженнями, які також можуть перешкоджати чиновникам обіймати державні посади. Після цього стало відомо, що Єврокомісія відкриє провадження про порушення проти Польщі, щоб заблокувати цей закон. Річ у тім, що він дозволяє правлячій партії перевіряти лідера опозиції Дональда Туска перед цьогорічними виборами.

Bloomberg писав, що з передвиборчою політикою може бути повʼязана і заборона Польщею імпорту зерна з України.