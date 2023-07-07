Щоб Україна виграла війну і повернула всі свої території, потрібен колапс Росії, - ексглава МЗС Польщі

Щоб Україна виграла війну і повернула всі свої території, потрібен колапс Росії.

Таку думку в інтерв'ю LB.ua озвучив колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

"Росія, мабуть, існуватиме. Якщо вона програє війну, режим там може змінитися і в України з'явиться можливість повернути всі свої території. Важливо розуміти: щоб це сталося, потрібен колапс Росії. Для цього нам також потрібно, щоб Україна перевершувала у військово-технічному плані Росію. Проте водночас ми не можемо виключати сценарій розпаду Росії", - сказав Чапутович.

Він додав, що "є держави, які бояться такого сценарію".

"Вони запитують: що станеться з Росією після її розпаду? У США, наприклад, вважають, що повноцінний колапс Росії створить ще більшу глобальну загрозу... Насамперед існує небезпека, що ядерна зброя опиниться в руках незрозумілих людей, що її ніхто не контролюватиме", - зазначив околишній міністр.

Чапутович додав, що через розпад Росії може посилитися Китай і зайняти частину російської території.

"Усе це створить ще більше проблем. Я кажу про погляд частини американської еліти. Для нас же, Польщі, розпад Росії став би гарною новиною. І ми не боїмося цього", - зазначив ексглава польського МЗС.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що для Росії вже відбувається "найбільша геополітична катастрофа", але найгірше буде попереду. Зокрема, йдеться про розпад РФ.

На думку Данілова, розмову про демонтаж Росії треба розпочинати якнайшвидше, оскільки її деколонізація є єдиним запобіжником від імперських зазіхань.