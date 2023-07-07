Також він брав участь у викраденнях херсонців, що чинили спротив загарбникам, яких потім доправляли до російських катівень.

Колаборант, який охороняв адмінбудівлі росіян під час окупації Херсона, проведе 8 років за ґратами.

Про це повідомляє СБУ.

“Завдяки доказовій базі, яку зібрала Служба безпеки, вдалося притягнути до відповідальності ще одного учасника окупаційного «головного управління мвс в Херсонській області». Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку цього року під час стабілізаційних заходів у звільненому обласному центрі. У затриманого вилучено «посвідчення» фейкового поліцейського”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на період окупації міста добровільно пішов на співпрацю з агресором і вступив до російського карального органу. Там його призначили до складу "окремого батальйону патрульно-постової служби Херсона", видали зброю та форму російського зразка. Перебуваючи на "посаді", колаборант охороняв захоплені адмінбудівлі, де рашисти облаштували місцеві окупаційні органи. Крім того, він брав участь у викраденнях херсонців, що чинили спротив загарбникам, яких потім доправляли до російських катівень.

За матеріалами СБУ, зловмисника визнано винним за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Враховуючи сприяння слідству, суд призначив йому 8 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних та державних органах влади строком на 15 років.

Нагадаємо, експоліцейський з Маріуполя отримав 12 років тюрми за колабораціонізм. У червні 2023 року під час деокупації с. Нескучного Донецької області колаборанта затримали українські захисники.