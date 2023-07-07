На Київщині 317 мирних жителів вважаються зниклими безвісти, – Нєбитов

Про їхню долю нічого не відомо.

Зниклими безвісти під час активних бойових дій значаться 317 жителів Київської області.

Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов, пише Інтерфакс Україна.

За його словами, "на сьогодні зниклими безвісти під час активних бойових дій на території області вважаються 317 осіб". Щодо жодного з них немає інформації.

"Сподіваємося, що вони теж перебувають десь у полоні, але з урахуванням того, як вбивали і катували окупанти наших людей, розуміємо, що вони вважатимуться зниклими безвісти доти, доки не знайдемо їх тіла", – додав начальник поліції області.

Він зазначив, що багато тіл були повністю знищені й важко не те що ідентифікувати, а навіть знайти їх останки.

"Ті тіла, які ми знаходили нещодавно, були зариті в ямах, де були ворожі позиції. Наразі більшість цих місць обстежено, але розуміємо, що якщо окупанти закопували глибше або викидали тіла у водойми, то навряд чи швидко знайдемо всіх", – зазначив Нєбитов.

Він також повідомив, що за оперативною інформацією, 461 громадянин України перебуває на території РФ. З них 190 – цивільні жителі Київської області, 271 – військовослужбовці та представники інших воєнізованих формувань України.

Нагадаємо, з травня дані про зниклих вносяться в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.