“Бунт Пригожина” показав, що політичний устрій у Росії є крихким, а вплив Путіна відносний, − генерал Карлтон-Сміт

Якщо Україні вдасться досягти успіху у війні, то це призведе до поразки російського президента Володимира Путіна та потенційної нестабільності на східному кордоні.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив генерал Марк Карлтон-Сміт – колишній очільник Сил спеціального призначення та глава Генштабу Великобританії, відповідаючи на запитання чи допускає він сценарій розпаду Росії.

“Малоймовірно, щоб після завершення тактичної військової кампанії в Україні, хоч би як вона закінчилася, Україна виявить, що в неї з'явився мирний і конструктивний партнер у Москві. Якщо Україні вдасться досягти успіху – і сподіваюся, що це станеться, – це призведе до поразки президента Путіна та потенційної нестабільності на вашому східному кордоні”, − сказав він.

За словами Сміта, “бунт Пригожина” трохи відкрив завісу і дав уявлення, наскільки крихкий політичний устрій у самій Росії, а вплив та авторитет Путіна − відносний.

“Урешті-решт, глибоко авторитарні – якщо не сказати тоталітарні – режими історично довели свою неефективність. І, можливо, ми бачимо вже кінець подорожі цього режиму”, − додав генерал.

На його думку, Україні слід внести в плани можливий період стратегічної нестабільності в Росії, що вимагатиме дуже значного військового ресурсу для запобігання повторенню вторгнення та “для захисту України, ваших сусідів і регіону від можливих дестабілізаційних наслідків”.

“Політичні процеси в Москві у цей момент будуть дуже непередбачуваними”, − підкреслив ексочільник британського Генштабу.

Нагадаємо, Сміт вважає, що Україна може перемогти Росію на своїй території, але це не призведе до закінчення війни. На його думку, найімовірнішим сценарієм є тривала війна чи заморожений конфлікт. Це в інтересах Росії, і це дасть їй перевагу з погляду стратегії, оскільки дозволить відновитися і стати сильнішою, виконати уроки над помилками.