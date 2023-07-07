Залужний є неймовірним творцем успіху ЗСУ, – ексглава Генштабу Великобританії

Ексглава Генштабу Великобританії генерал Марк Карлтон Сміт заявив, що головнокомандувач Валерій Залужний є неймовірним творцем успіху Збройних Сил України.

Про це генерал сказав у ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

“Залужний є неймовірним творцем успіху Збройних Сил України. Він розуміє, що несе колосальну відповідальність перед усією нацією. Він приголомшливий офіцер, який виконує свої обов’язки дуже легко та кмітливо. Має глибоке розуміння характеру ворога, з яким має справу, і тих викликів, які потрібно здолати”, – розповів Марк Сміт.

Також ексглава Генштабу Великобританії висловив свою думко щодо того, як позначиться на українському контрнаступі відсутність переваги над ворогом в повітрі, про що Валерій Залужний раніше розповів в інтервʼю "The Washington Post".

“На жаль, це дуже сильно впливає на контрнаступ. Генерали ніколи не ведуть війни так, як прописано, або так, як того вимагає доктрина. Вони можуть вести кампанію тільки так, як дозволяють їхні ресурси та можливості, і ця постійна напруга характеризує їхню позицію”, – сказав Марк Сміт.

З огляду на це, він вважає, що генерал Залужний реалістично ставиться до тих обмежень, рамок, яких йому необхідно дотримуватися, щоб ЗСУ могли ефективно боротися цього літа. За словами Сміта, найімовірніше, головнокомандувач ЗСУ береже свої ресурси та стратегічний резерв для того, щоб бути готовим до, можливо, дуже довгої війни.

“Він хотів би завершити війну цього року, але йому необхідно переконатись, що він не програє її цього року. Тому, я вважаю, він ухвалює правильні рішення: надто не ризикує, захищає і дбайливо ставиться до своїх солдатів, не прагне боротися проти сил Росії, а намагається визначити тактичні вразливості, які згодом може використовувати. Це суперечить очікуванням, що контрнаступ матиме вирішальний успіх і займе дуже короткий проміжок часу. Ці очікування, до речі, від початку були нереалістичними. Захід уже починає усвідомлювати ті складні проблеми, з якими зараз стикаються українські Збройні Сили”, – зазначив ексглава Генштабу Великобританії.

Нагадаємо, у червні в інтерв’ю The Washington Post Валерій Залужний сказав, що союзники України ніколи б самі не почали наступ без переваги у повітрі, але очікують від нас швидкого просування. Він зауважив, що зараз росіяни мають на озброєнні більш сучасні літаки, ніж Україна.