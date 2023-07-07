Ексглава британського Генштабу: Путін допустить серйозну стратегічну помилку, якщо піде на ескалацію на ЗАЕС

Президент РФ Володимир Путін надалі погрожуватиме ядерним ударом, але він розуміє, що втратить будь-яку перевагу, якщо застосує ядерну зброю.

Про це заявив ексглава Генштабу Великої Британії, генерал Марк Карлтон Сміт в ексклюзивному коментарі lb.ua.

"Президент Путін, вірогідно, використовуватиме ядерну перевагу, однак він визнає, що існує відносний баланс між ядерним шантажем і самим застосуванням. Він надалі погрожуватиме і між рядками показуватиме, що можлива ескалація, зокрема і на Запорізькій атомній електростанції. Проте він розуміє, що втратить будь-яку перевагу, якщо перейде межу і застосує ядерну зброю", – наголосив генерал.

Він додав, що "міжнародна спільнота, включаючи США, ЄС і навіть Китай, дала чітко зрозуміти, що це абсолютно неприйнятно. Якщо Путін піде на це, то допустить серйозну стратегічну помилку. Зараз глобальні гравці роблять усе, щоб запобігти такому сценарію".

Нагадаємо, 4 липня Збройні Сили офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на ЗАЕС.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов 6 липня заявив, що загроза техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС знижується.