Головне за ніч та ранок. П’ятниця, 7 липня

Десять жертв російського ракетного удару у Львові, нічна атака шахедів, 30 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, втрати окупантів, ексклюзивне інтерв’ю генерала Марка Карлтона Сміта.

Кількість загиблих унаслідок російського удару по будинках у Львові зросла до десяти. Ще 42 людини отримали поранення.

Про знайдення тіла десятої жертви повідомив мер Андрій Садовий о 7:44. "Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено", – написав він.

Серед 42 поранених – троє дітей, повідомили вранці в МВС.

Цієї ночі ворог атакував територію України 18 "Шахедами", 12 ворожих безпілотників збили сили ППО.

Російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом зафіксовано пуски 18 "Шахедів". У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона. В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Окупанти здійснили 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зокрема російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що вчора Збройні сили знищили ще 510 російських окупантів, 2 ворожих танки та 4 засоби ППО. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 232 810 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область "Шахедами", 6 ворожих безпілотників збили військові з ПвК "Схід".

Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. Загинули двоє чоловіків. Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили.

Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв.м та сягало чотирьохметрової висоти. Ніхто не постраждав.

По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі.

Україна може перемогти Росію на своїй території, але це не призведе до закінчення війни.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявив генерал Марк Карлтон Сміт – колишній очільник Сил спеціального призначення та глава Генштабу Великобританії, відповідаючи на запитання “чи можна виграти війну, якщо вести її виключно на своїй території та не мати можливості завдавати ударів по стратегічних об’єктах ворога”.

“Я вважаю, що Україна може досягти значних тактичних успіхів. Це робить завдання складнішим, затягує військові дії та робить їх більш витратними. Однак, попри це, Україна може перемогти Росію на своїй території”, − зазначив Сміт.

Чому ця перемога, на думку співрозмовника нашого видання, автоматично не призведе до закінчення війни — в нашій новині та в ексклюзивному інтерв’ю.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!