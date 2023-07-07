Чехія надасть Україні вертольоти та боєприпаси, – Петр Фіала

Також країна передасть стимулятори для навчання українських пілотів.

Чехія незабаром передасть Україні гелікоптери, боєприпаси та візьме участь у підготовці українських льотчиків на винищувачах F-16.

Про це заявив прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю в Празі.

"Чехія дарує Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції", – сказав Фіала.

Прем'єр Чехії також додав, що його країна візьме участь у підготовці пілотів, включно на винищувачах F-16. А також передасть симулятори, щоби пілоти могли тренуватися прямо в Україні.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський розпочав візит у Чехію. Він зустрівся із президентом країни Петром Павелом.