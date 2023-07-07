Внаслідок війни Зройні Сили України зазнали неймовірної трансформації, – ексглава Генштабу Великої Британії

Генерал Марк Карлтон-Сміт вважає, що відбулась трансформація з добровольчих підрозділів у повноцінну національну військову машину.

Ексглава Генштабу Великобританії генерал Марк Карлтон-Сміт заявив, що внаслідок війни Зройні Сили України зазнали неймовірної трансформації.

Про це генерал сказав в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua.

“Обидві армії сильно змінилися внаслідок отриманих уроків війни. Одним з найцікавіших явищ цієї війни, на мій погляд, є неймовірна трансформація українських Збройних Сил з добровольчих підрозділів у повноцінну національну військову машину”, – розповів Марк Карлтон-Сміт.

Він зауважив, що ця нова для України структура дозволила молодим чоловікам і жінкам використати складні та незвичні навички. Адже ще три-чотири роки тому вони й уявити не могли, що братимуть участь у такій інтенсивній і масштабній війні проти Росії.

Нагадаємо, Марк Карлтон-Сміт вважає, що Україна може перемогти РФ на своїй території, але війни це не закінчить. Найімовірнішим сценарієм є тривала війна чи заморожений конфлікт.