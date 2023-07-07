Слідство встановило, що технічні та якісні характеристики закупленого дорожного обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ.

Заступник директора “Київавтодору” отримав підозру в службовій недбалості зі збитками у майже 2 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру ексдиректору комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва», який на даний час працює заступником директора КК «Київавтодор».

Йому інкриміновано службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, між комунальним підприємством та товариством був укладений договір на постачання дорожнього обладнання - обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі.

Однак технічні та якісні характеристики обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ, визначеним для їх висоти.

Зазначається, що внаслідок службової недбалості з боку ексдиректора комунального підприємства територіальній громаді завдано майже 2 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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