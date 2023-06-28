Директора столичного парку Партизанської слави судитимуть у справі про хабар за дозвіл на розміщення кафе-пункту незламності

За даними слідства, посадовець у березні цього року вимагав у представника приватного товариства 2 тис. доларів за надання дозволу на розміщення на території парку кафе, де мав розміщуватись “пункт незламності”.

Директора столичного парк Партизанської слави судитимуть о справі про хабар за дозвіл на розміщення кафе-пункту незламності.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора парку культури та відпочинку «Партизанська Слава», що підпорядковується Департаменту культури КМДА (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець у березні 2023 року вимагав у представника приватного товариства 2 тис. доларів за надання дозволу на розміщення на території парку кафе. Цей заклад також мав використовуватися як «пункт незламності».

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу директору парку неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другої частини у сумі 1 тис. доларів США посадовця затримали.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, на початку червня прокуратура заявила про затримання директора столичного “Гідропарку” на хабарі за дозвіл на розміщення каруселей. Правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис. грн щомісяця.