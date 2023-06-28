Головне за ніч та ранок. Середа, 28 червня

Наслідки ворожого ракетного удару по Краматорську, нічна атака "шахедів", понад 30 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Збройних Сил, втрати окупантів, День Конституції, візит Гітанаса Науседи.

Станом на 7:00 середи, 28 червня, з-під завалів зруйнованої будівлі кафе, куди вчора поцілили ракетами "Іскандер" росіяни, було деблоковано тіла вісьмох загиблих, повідомила ДСНС України. Пізніше мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло.

Зазначається, що дві загиблі дитини 2008 року народження і одна – 2011-го.

В Офісі генпрокурора уточнили, що внаслідок ворожого обстрілу Краматорська поранені 60 людей. Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають, під уламками можуть бути люди.

Цієї ночі протиповітряна оборона Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищила шість баражуючих боєприпасів “Shahed-136/131”, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що ворог атакував “Шахедами” з південно-східного напрямку.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. За добу сталося понад 30 бойових зіткнень.

Ворог зокрема завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі діти та дорослі мирні люди, поранено понад 50 цивільних людей, пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних житлових будинків.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси “Бук" та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що станом на 28 червня російська армія втратила на війні з Україною близько 227 100 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 930 окупантів, шість артилерійських систем, засіб ППО та багато іншої військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах та завдають артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Разом з тим наші війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Роздольне, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Верхівки, Залізнянського, Кліщіївки, Курдюмівки", – розповів Ковальов.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Конституції.

Він зазначив, що сьогодні нашій Конституції виповнюється 27 років.

“Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими і нагальними: слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Уже нікому в країні не треба пояснювати значення слова “суверенна”. Жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в ній права та свободи як щось дане нам зверху. Вони сьогодні виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями”, – написав глава держави у Telegram.

Із неоголошеним візитом до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа.

Високий гість зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України.

Також президенти обговорюватимуть порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі, питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та ЄС Україні. Президент прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав 7 держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва Науседа вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання Ради європейських лідерів.

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