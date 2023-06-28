Через підрив чонгарських мостів російська армія вдвічі повільніше отримувала техніку та озброєння, − британська розвідка

Маршрут через мости є найпрямішим маршрутом від кримського логістичного центру Росії в Джанкої та запорізького напрямку.

Через підрив чонгарських мостів російська армія вдвічі повільніше отримувала техніку та озброєння.

Про це заявили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Британці зазначають, що рано вранці 22 червня ЗСУ завдали удару по мостах через Чонгар між Кримським півостровом і окупованою частиною Херсонщини.

Ці мости обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом і Херсоном.

“Маршрут через чонгарські мости є найпрямішим маршрутом від кримського логістичного центру Росії в Джанкої та запорізького напрямку, де Росія зараз обороняється від великого наступу України”, − підкреслили у міністерстві.

Тимчасове закриття маршруту призвело до того, що російським матеріально-технічним конвоям потрібно було принаймні на 50% більше часу, щоб дістатися до фронту альтернативними шляхами.

Звіти показують, що російська влада протягом 24 годин після нападу побудувала тимчасовий понтонний міст для заміни переходу. Дуже ймовірно, що переправи були обмежені лише військовими рухами. Швидкість, з якою був побудований альтернативний перехід, свідчить про те, що “цей шлях є життєво важливим для російських військових дій в окупованій Україні”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 June 2023.



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Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов так прокоментував повідомлення про пошкодження Чонгарського мосту:"зараз триває робота й вона буде продовжена. Це – планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде".