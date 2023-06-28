ЗСУ продовжують наступальні операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, – речник Генштабу

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах та завдають артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Разом з тим наші війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Роздольне, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Верхівки, Залізнянського, Кліщіївки, Курдюмівки", – розповів Ковальов.

Захисники мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої з окупантами.

Нагадаємо, минулого тижня захисники звільнили 130 квадратних кілометрів. Наступальна операція угруповання військ "Таврія" триває вже більше 20 діб. Наші звільнили Степове, Лобкове, П’ятихатки, Новодарівку, Нескучне, Благодатне, Макарівку та ведуть бої поблизу Жереб’янок, Роботиного, Рівнополя, Старомайорського.

Противник втратив з початку операції приблизно 8300 осіб лише вбитими (слід думати, що стільки само пораненими), 112 танків, 175 ББМ, 298 гармат, мінометів і РСЗВ, 21 систему ППО. Окремо зауважимо втрати автомобільної техніки: 255 машин. Докладно читайте в матеріалі "Козаченьки десять днів як встали. Проміжний фініш" Віктора Кевлюка.