ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни обстріляли “Шахедами” Дніпропетровщину, два дрони збило ПК "Схід"

Інформація уточнюється. 

Уночі росіяни обстріляли “Шахедами” Дніпропетровщину, два дрони збило ПК "Схід"
Ілюстративне фото
Фото: Микола Лукашук

Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровську область “Шахедами”, всі ворожі дрони знищило Повітряне командування “Схід”.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що вчора пізно ввечері і сьогодні вночі над Дніпропетровщиною ПВК "Схід" збили 2 БПЛА “Shahed”.

Також вчора ввечері, за словами Лисака, агресор обстріляв з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Люди неушкоджені.

Сьогодні близько другої ночі росіяни вдарили по Синельниківщині. Під прицілом опинилася Новопавлівська громада. Внаслідок обстрілів пошкоджене аграрне підприємство.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, вночі 27 червня зазнала ворожого обстрілу з важкої артилерії Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровської області. Люди не постраждали. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies