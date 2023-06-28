Уночі росіяни обстріляли “Шахедами” Дніпропетровщину, два дрони збило ПК "Схід"

Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровську область “Шахедами”, всі ворожі дрони знищило Повітряне командування “Схід”.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що вчора пізно ввечері і сьогодні вночі над Дніпропетровщиною ПВК "Схід" збили 2 БПЛА “Shahed”.

Також вчора ввечері, за словами Лисака, агресор обстріляв з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Люди неушкоджені.

Сьогодні близько другої ночі росіяни вдарили по Синельниківщині. Під прицілом опинилася Новопавлівська громада. Внаслідок обстрілів пошкоджене аграрне підприємство.

Нагадаємо, вночі 27 червня зазнала ворожого обстрілу з важкої артилерії Марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровської області. Люди не постраждали.