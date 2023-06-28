Китайський посол при ЄС не виключає підтримки Пекіном повернення України до кордонів станом 1991 року

Це чи не єдиний китайський дипломат, котрий висловлюється таким чином.

Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун не виключає, що Пекін підтримає повернення України до кордонів станом 1991 року.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Не бачу причин, чому ні", - так відповів китайський дипломат на запитання про підтримку цілей України, зокрема повернення окупованих Росією українських територій.

"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому, коли Китай встановлював відносини з колишнім Радянським Союзом, ми так і домовилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені і вирішені Росією й Україною, і це те, за що ми виступаємо", – вказав Фу Цун.

Раніше, як нагадує AL Jazeera, Фу Цун заявив, що КНР не визнає зусиль Росії з анексії українських територій, зокрема Криму й Донбасу.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Китай відновив обіцянки не постачати Росії зброю для бойових дій в Україні. Водночас Блінкен висловив стурбованість діями приватних китайських фірм.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зустрівся у Берліні з китайським прем'єром Лі Цяном, наголосив, що Китай має впливати на Росію щодо війни в Україні.