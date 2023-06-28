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Китайський посол при ЄС не виключає підтримки Пекіном повернення України до кордонів станом 1991 року

Це чи не єдиний китайський дипломат, котрий висловлюється таким чином.

Китайський посол при ЄС не виключає підтримки Пекіном повернення України до кордонів станом 1991 року
Фото: EPA/UPG

Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун не виключає, що Пекін підтримає повернення України до кордонів станом 1991 року.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Не бачу причин, чому ні", - так відповів китайський дипломат на запитання про підтримку цілей України, зокрема повернення окупованих Росією українських територій.

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"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому, коли Китай встановлював відносини з колишнім Радянським Союзом, ми так і домовилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені і вирішені Росією й Україною, і це те, за що ми виступаємо", – вказав Фу Цун.

Раніше, як нагадує AL Jazeera, Фу Цун заявив, що КНР не визнає зусиль Росії з анексії українських територій, зокрема Криму й Донбасу.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Китай відновив обіцянки не постачати Росії зброю для бойових дій в Україні. Водночас Блінкен висловив стурбованість діями приватних китайських фірм.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зустрівся у Берліні з китайським прем'єром Лі Цяном, наголосив, що Китай має впливати на Росію щодо війни в Україні.

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