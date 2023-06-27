США вели санкції проти компаній, які фінансують Групу Вагнера

Також обмеження застосували до громадянина РФ, керівника Wagner Group Андрія Іванова.

Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти чотирьох юридичних і однієї фізичної особи, які фінансують Групу Вагнера.

Про це йдеться на сайті відомства.

Під обмеження потрапили:

Midas Resources SARLU (гірничодобувна компанія з ЦАР, афілійована з Євгеном Пригожиним. Midas має договір концесії на видобуток корисних копалин у ЦАР та ліцензії на розвідку та видобуток копалин, дорогоцінних та напівдорогоцінних металів та дорогоцінного каміння. Компанія відіграє ключову роль у фінансуванні операцій Wagner Group в ЦАР та за її межами);

Diamville SAU (компанія із закупівлі золота та алмазів, що базується в ЦАР і контрольована Пригожиним. Вона також пов'язана з гірничодобувним сектором ЦАР. Брала участь у схемі продажу золота, яка передбачала конвертацію золота з ЦАР у долари США);

Industrial Resources General Trading (дистриб'ютор промислових товарів, що базується в Дубаї і надавав фінансову підтримку Пригожину через свої ділові відносини з Diamville. Після запровадження санкцій США щодо різних російських фінансових установ, Industrial Resources свідома брала участь у переказі готівки до Росії);

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДМ" (ТОВ "ДМ"; російська фірма, яка спільно з Diamville брала участь у схемі продажу золота).

Також санкції застосували щодо громадянина РФ, керівника Wagner Group Андрія Іванова. Навесні 2023 року він тісно співпрацював із підрозділом Пригожина "Африканська політологія" та високопоставленими урядовцями Малі щодо операцій зі зброєю, гірничодобувної промисловості та іншої діяльності вагнерівців у цій державі.

"Санкції Міністерства фінансів порушують роботу ключових учасників фінансової мережі та міжнародної структури Групи Вагнера", – наголосив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.

Нагадаємо, днями США застосували санкції щодо співробітників російської розвідки, які контролювали операції з впливу на вибори.

Також набув чинності 11-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Очікується, що він обмежить продаж і передачу чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.