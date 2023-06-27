ДПСУ не зафіксувала появу "вагнерівців" у Білорусі

Державна прикордонна служба України не підтверджує інформацію щодо початку будівництва таборів для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує "Українська правда".

"Щодо появи інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі, на цей момент таких робіт ми не фіксуємо. Водночас виключати цього не можна. За ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, в тому числі Державної прикордонної служби", - йдеться у повідомленні.

Так само, за словами Демченка, не зафіксовано появи на території Білорусі угруповання російських найманців ПВК "Вагнера".

До 2000 російських військових, які за даними ДПСУ, наразі перебувають у країні, задіяні до навчань і підготовки на білоруських полігонах.

Нагадаємо, що "вагнерівці" встигли захопити адмінбудівлі в Ростові та просунутись у Воронежі, але до столиці не дійшли 200 кілометрів. Пригожин домовився із самопроголошеним "президентом" Білорусі Лукашенком і зупинив свій "похід".

Учора Путін у зверненні визнав загибель військових у збитих "вагнерівцями" літаках і гелікоптерах та сказав, що найманці можуть підписати контракти з міноборони або поїхати в Білорусь.

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