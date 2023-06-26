США не бачать готовності Путіна застосувати ядерну зброю

Йдеться не лише про Україну, але й про інші місця.

Наразі США не бачать жодних ознак готовності президента РФ Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми продовжуємо спостерігати за цим дуже й дуже уважно. Ми бачили багато безрозсудної риторики з російського боку, ми уважно стежимо за цим”, - зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що у Білому домі не бачать ознак готовності Путіна застосувати ядерну зброя як в Україні, так і в іншому місці.

“І я можу вас запевнити, що ми не робили нічого, щоб змінити нашу власну позицію стратегічного стримування в контексті цієї потенційної загрози”,- наголосив Кірбі.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що вважає "реальними" погрози Володимира Путіна тактичним ядерним озброєнням. Він назвав заявлене Москвою переміщення такої зброї в Білорусь "абсолютно безвідповідальним".