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США не бачать готовності Путіна застосувати ядерну зброю

Йдеться не лише про Україну, але й про інші місця.

США не бачать готовності Путіна застосувати ядерну зброю

Наразі США не бачать жодних ознак готовності президента РФ Путіна застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми продовжуємо спостерігати за цим дуже й дуже уважно. Ми бачили багато безрозсудної риторики з російського боку, ми уважно стежимо за цим”, - зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що у Білому домі не бачать ознак готовності Путіна застосувати ядерну зброя як в Україні, так і в іншому місці.

“І я можу вас запевнити, що ми не робили нічого, щоб змінити нашу власну позицію стратегічного стримування в контексті цієї потенційної загрози”,- наголосив Кірбі.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що вважає "реальними" погрози Володимира Путіна тактичним ядерним озброєнням. Він назвав заявлене Москвою переміщення такої зброї в Білорусь "абсолютно безвідповідальним".

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