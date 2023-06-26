Через Грузію Угорщина може заветувати початок переговорів щодо вступу України в ЄС

Угорщина може заветувати початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз через Грузію, повідомляє журналіст "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк.

За його словами, це один із сценаріїв, який нещодавно озвучив офіційний представник ЄС, знайомий із цією темою. Угорщина погодиться на початок переговорів щодо вступу України лише у тому випадку, якщо інші країни ЄС одночасно погодяться затвердити статус кандидата Грузії.

Річ у тій, що в останні роки уряд Грузії встановив набагато тісніші стосунки з Будапештом. Але досягнення консенсусу щодо статусу кандидата Грузії буде дуже непростою справою.

Порівняно з Україною та Молдовою, Грузія значно відстає у проведенні необхідних реформ. Якщо взяти до уваги останній проміжний звіт Єврокомісії про те, як ці кандидати в члени ЄС просуваються в різних сферах реформ, то ситуація така: зі семи пріоритетів, даних Україні, два вважають "виконаними"; Молдова "завершила" три з дев'яти пріоритетів реформ; Грузія отримала 12 пріоритетів, "виконала" лише три.

Брюссель заявив, що, маючи лише "обмежений прогрес" щодо необхідності досягнення "деолігархізації", Тбілісі має затвердити "системніший підхід" до цього питання. До прикладу, є проблема у сфері плюралізму ЗМІ. Європейська комісія закликає Грузію забезпечити безпеку журналістів та краще захистити як медіа, так і їхніх власників.

Ще одне питання, яке Будапешт використає для блокування "українського питання" - угорська етнічна меншість в Україні, її права.

Упродовж кількох років угорський уряд підтримував близько 100000 етнічних угорців в Україні, пропонуючи їм громадянство та критикуючи український закон 2017 року, який забезпечує загальне викладання української мови у школах за рахунок мов меншин, серед яких - угорська та російська.

Хоча багато інсайдерів ЄС вважають, що Україна отримає зелене світло для початку переговорів щодо вступу наприкінці цього року, але Угорщина все ще може накласти на це вето.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина не хоче розглядати чергові санкції проти РФ через внесення її банку OTP до українського "чорного списку".

Згодом ЗМІ повідомили, що Будапешт може розблокувати виділення пів мільярда євро з Європейського фонду миру.