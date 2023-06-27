Демарш України проти Ізраїлю. Чому відносини між двома країнами ускладнюються

Українське посольство в Ізраїлі виступило з публічним демаршем – заявило, що чинний ізраїльський уряд обрав шлях тісного співробітництва з Росією і бездіяльності щодо допомоги Україні. У відповідь МЗС Ізраїлю викликало посла нашої держави Євгена Корнійчука . При цьому призначило зустріч чомусь аж на наступний понеділок. Дії української дипустанови можна назвати екстраординарними навіть зараз, у період великої війни. Однак низка скандалів, у яких брали участь ізраїльські високопосадовці і які так чи інакше зіграли на руку Росії, спровокували справжній дипломатичний вибух.

Фото: Владислав Мусієнко

Причина демаршу

Поки весь світ обговорював так званий заколот Пригожина, українське посольство в Ізраїлі виступило з критичною заявою, в якій наголосило, що уряд Нетаньягу йде на тіснішу співпрацю з Росією.

«Посольство України в Ізраїлі з жалем зазначає, що нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією. Свідченням цього є низка скандальних подій, що відбулися з початку 2023 року, і майже повна відсутність гуманітарної допомоги Україні», – йдеться в офіційному зверненні.

Останньою краплею, як зазначив LB.ua посол Євген Корнійчук, стало інтерв’ю прем’єра Нетаньягу впливовому виданню «Jerusalem Post». У ньому глава ізраїльського уряду наголосив на кількох причинах, чому Ізраїль не передає озброєння Україні. Для початку він зауважив про «тісний військовий кордон з Росією», що ізраїльські пілоти літають поруч з російськими в небі Сирії. Так він укотре натякнув, що комунікація з РФ дозволяє ізраїльським силам ефективніше протидіяти Ірану.

Та потім – і саме ця заява спровокувала демарш української сторони – Нетаньягу заявив, що озброєння, яке Захід надавав Україні, зокрема протитанкові системи, опинялися в руках Ірану.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу

«Ми маємо побоювання, що будь-які системи, які ми передамо Україні, будуть використані проти нас, тому що вони можуть потрапити до рук Ірану. І, до речі, це не теоретична можливість. Так, власне, і сталося із західними протитанковими засобами, які ми зараз знаходимо біля наших кордонів. Тому ми маємо бути дуже обережними тут», – заявив прем'єр.

Це, звісно, вже переповнило чашу – українське посольство після попереднього погодження виступило з критичною заявою. «Передані нам системи не могли опинитися в руках Ірану. Навіщо Україні надавати зброю Ірану, якщо ця держава веде з нами боротьбу? Лише рік тому США вийшли з Афганістану і залишили там чимало озброєння, яке точно могло потрапити незаконно до рук Ірану», – сказав в ексклюзивному коментарі Євген Корнійчук.

Додамо, що такі питання швидко вирішуються: якщо хтось боїться надавати Україні зброю, він може узяти приклад з американських і європейських колег, які вже давно передають нам ті чи інші види озброєння і контролюють у режимі реального часу їхнє місцезнаходження. Жодного разу США чи союзники України в Європі не фіксували нелегальної передачі з нашого боку. Це гарний рецепт, якщо річ, звісно, в цьому.

Але правда полягає в іншому: між Україною та Ізраїлем накопичилося чимало проблем, частково через справді дивні дії ізраїльської влади.

Скандали за участю Росії

Кілька місяців поспіль ізраїльський уряд робить якісь дивні реверанси в бік Росії. Не так давно два високопосадовці МЗС країни відвідали Москву, де провели перемовини з російськими чиновниками щодо стратегічних питань, зокрема іранської загрози. Ізраїлю дійсно не треба, щоб Росія посилювала його ключового противника, персів, проте варто нагадати, що Тегеран і Москва вже давно працюють у зв’язці, що гарно видно по війні, яку РФ веде проти України. Дивно, до речі, що немає постійного стратегічного діалогу щодо Ірану з Україною, яка протидіє іранським дронам, яка наклала санкції проти цієї держави на 50 років і яка говорить про визнання КВІР (іранських ключових мілітарних сил) терористичною організацією.

З нагоди святкування Дня Росії чимало ізраїльських чиновників прийшли на учту в російському посольстві в Тель-Авіві, де посол РФ Вікторов розповідав про боротьбу з «українськими неонацистами». Найцікавіше, що цей захід відбувався на території Сергіївського заїзду – власності, яку російські православна церква та силовики використовують для відмивання грошей. Навіть те, що цим комплексом завідує Руслан Ашурбейли, син Ігоря Ашурбейли, колишнього гендиректора «Алмаз-Антею» та власника структури, яка займається питаннями космосу в РФ, уже багато про що говорить.

Показово також, що буквально нещодавно муніципалітет Єрусалима та МЗС Ізраїлю домовилися про передачу у власність Росії одного спірного об’єкта. Натомість Москва пообіцяла протягом п’яти років відкрити в місті, яке євреї вважають своєю столицею, консульство.

Це демонструє, як Росія поступово посилює свої позиції в Ізраїлі. Тут варто нагадати, що Україна у 2019 році хотіла відкрити в Єрусалимі офіс інновацій, проте пропозиція так і залишилася на папері. Водночас потрібно згадати, що Ізраїль не підтримує Кримської платформи і часом виступає проти ініціатив України в ООН.

Фото: Shahar Azran Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан

Водночас є проблеми серйозніші: Ізраїль, по-перше, не підтримує політики санкції щодо Росії і взагалі нарощує торговельні відносини з РФ, а по-друге, він дистанціюється від надання Україні військової допомоги.

Джерела LB.ua в українському МЗС пояснили: Тель-Авів гальмує надання Україні систем раннього оповіщення, які допомогли б завчасно сигналізувати про атаку російських ракет чи іранських дронів. Ізраїль обіцяє поставити необхідне програмне забезпечення до вересня, хоча ще не факт, що встигне. І ми вже мовчимо про те, що все можна було зробити набагато швидше – надто якщо покрити страхові своїм спеціалістам і дати їм можливість приїхати до Києва, а не працювати у Варшаві чи в Тель-Авіві.

Як би там не було, посол Корнійчук каже, що «нині ключова задача вже не переконати Ізраїль допомогти Україні, а не дати йому остаточно піти до Росії».

Ізраїльська позиція

Україна дійсно не розуміє, чому Ізраїль так поблажливо поводить себе щодо Росії, чому прем’єр Нетаньягу каже, що підхід його уряду щодо України є збалансованим, коли насправді так не вважають у Києві. Українці також не розуміють, чому Ізраїль не хоче разом протидіяти Ірану, про що, до речі, зазначив в інтерв’ю виданню «Times of Israel» керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Ніхто, крім Ізраїлю, не може надати обладнання для боротьби з атаками іранських безпілотників… Ми бачимо, як кремлівський диктатор робить сімейні фотографії з іранськими лідерами, а згодом ця іранська зброя використовується проти нас і проти вас. Я не знаю, що ще потрібно… Я не можу зрозуміти, чому ми досі мали задоволення приймати в Україні дуже багато світових лідерів, але не прем'єр-міністра Ізраїлю», – сказав Єрмак.

Фото: ОПУ

Після демаршу українського посольства глава МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що, «попри складнощі з Росією, Ізраїль зі самого початку війни став на сторону України, понині публічно підтримує територіальну цілісність та суверенітет і навіть голосував на міжнародних майданчиках за резолюції із засудженням Росії. Ізраїль направив в Україну безпрецедентну гуманітарну допомогу ($22 млн. – LB.ua), а цими днями посилає системи раннього оповіщення, які допоможуть рятувати життя цивільних».

Дійсно, Ізраїль допомагає Україні в питаннях реабілітації, він надавав безоплатну підтримку українським онкохворим дітям і передавав вантажі з гуманітарною поміччю. За це українці, звісно, вдячні ізраїльтянам. Та як зазначили джерела в українській дипустанові в Тель-Авіві, уряд Ізраїлю так і не хоче передавати документи – звіти, які засвідчили б, яка реально сума та куди пішла в рамках допомоги Україні.

Тим часом міністр Коен викликав до себе посла Корнійчука, проте чомусь призначив зустріч наступного понеділка. Водночас, за даними видання «Axios», на закритій зустрічі з комітетами закордонних справ та оборони Кнесету той самий глава МЗС заявив, що Нетаньягу позитивно ставиться до планування візиту в Україну. Тому історія з демаршем, вочевидь, матиме продовження.