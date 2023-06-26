"Нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією", – посольство України

Нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Росією. Про це свідчить низка "досить суперечливих подій", що відбулися в цьому році паралельно з майже повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги.

У заяві посольства України в Ізраїлі, опублікованій в Facebook, відзначили також "безрезультатний" візит міністра закордонних справ Ізраїлю в Україну та низку інтерв’ю прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, включно з Jerusalem Post 22 червня. Дипустанова вважає, що усі відповідні заяви премʼєра завжди спрямовані на виправдання повної бездіяльності Ізраїлю щодо надання Україні оборонної допомоги.

"Спочатку аргументи були зосереджені навколо особливих відносин Ізраїлю з Росією в Сирії та крихкого становища єврейського населення в Російській Федерації. Однак в останньому інтерв’ю були висунуті цілком вигадані та спекулятивні припущення, що передбачають передачу західної зброї з українського поля бою сирійському та іранському режимам", – зазначили в посольстві.

Там підкреслили, що нещодавно уряд Ізраїлю успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з міністерством закордонних справ Росії. Крім того, досягнуто домовленості про відкриття ще одного російського дипломатичного представництва в Єрусалимі, для якого навіть була виділена безкоштовна земля, що було представлено МЗС як "велике досягнення".

Також численні ізраїльські посадовці прийшли на дипломатичний прийом, організований посольством РФ у Єрусалимі тиждень тому.

"Крім того, Міністерство закордонних справ Ізраїлю зберігає мертве мовчання щодо регулярних антисемітських заяв Путіна та його прихильників. У той час як демократичні країни вводять санкції проти Росії як країни-терориста, яка щодня здійснює військові злочини, Ізраїль взагалі не вводив санкцій, більше того, він збільшив двосторонню торгівлю з кривавим московським режимом протягом останніх двох років", – наголосили в посольстві.

Дипломати вважають, що ізраїльське керівництво, прикриваючись "нейтралітетом", насправді активно налагоджує відносини з Росією.

"Насправді на місцях так званий нейтралітет ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція. На жаль, уряд Ізраїлю мало зважає на думку власного народу та нехтує проханнями світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в її боротьбі з російським державним тероризмом. Ми закликаємо уряд Ізраїлю змінити свою позицію та підтримати Україну засобами оборони, підтримати свободу та демократичний світовий порядок. Ми очікуємо, що Ізраїль буде на правильному боці історії!" – наголосили в посольстві України.

Нетаньягу, що знову очолив уряд у грудні 2022, в інтервʼю Jerusalem Post минулого тижня сказав, що не надсилатиме зброю в Україну, бо звідти вона нібито може потрапити до ворогів його держави в Ірані. Він сказав, що це не лише теоретична можливість, і що так сталося сталося із західною протитанковою зброєю, яку Ізраїль зараз знаходить біля його кордонів.