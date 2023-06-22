Унаслідок удару Ізраїлю з безпілотника були вбиті три палестинські бойовики

Це був перший такий удар на Західному березі з 2006 року.

Три палестинські бойовики були вбиті унаслідок рідкісного удару ізраїльського безпілотника на окупованому Західному березі річки Йордан на тлі ескалації насильства у регіоні.

Про це пише BBC.

Ізраїльські військові заявили, що вони націлилися на “терористичний осередок у підозрілому автомобілі”, який відкрив стрілянину поблизу Джалами в ніч на середу.

Це був перший такий удар на Західному березі з 2006 року.

Палестинські служби першої допомоги повідомили, що знайшли три тіла у згорілому автомобілі, але солдати завадили їх вивезти.

Бойове угруповання “Палестинський ісламський джихад” попередило лідерів Ізраїлю, що вони “понесуть відповідальність за своє дурне рішення вдарити по цих оперативниках за допомогою безпілотників і... залишити їхні тіла”.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант написав у Twitter: “Ми застосуємо атакувальний і проактивний підхід до боротьби з тероризмом, ми використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби та стягнемо найвищу ціну з кожного терориста”.Армія оборони Ізраїлю заявила, що її солдати впізнали автомобіль, у якому перевозили озброєних людей, які влаштували стрілянину на контрольно-пропускному пункті біля Джалами, міста приблизно за 3,5 км на північ від Дженіна.

“Останнім часом терористичний осередок (здійснив) низку нападів на громади в Юдеї та Самарії”, − зазначили військові, додавши, що після ідентифікації осередку терористів безпілотник вистрілив у його бік.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав сили безпеки країни після завершення конфлікту з терористичним угрупованням у секторі Гази, заявивши про ліквідацію верхівки “Ісламського джихаду”.