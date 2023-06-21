​У Росії Всесвітній фонд дикої природи оголосили "небажаною організацією"

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) в Російській Федерації оголошений "небажаною організацією".

Про це повідомила Генпрокуратура РФ.

Зазначається, що WWF "під приводом збереження довкілля веде діяльність, яка заважає Росії освоювати Арктику та її природні ресурси". Росіяни також заявляють, що фонд розробляє обмеження, які можуть стати підставою для "перенесення траси Північного морського шляху в бік виключної економічної зони США".

"WWF сформувала мережу підконтрольних екологічних некомерційних організацій для збирання інформації про екологічну ситуацію в регіонах Росії в контексті роботи великих промислових комплексів та підготовки «незалежних» оцінок тенденційного характеру, спрямованих на уповільнення економічного розвитку РЯ", – йдеться в повідомленні.

Генпрокуратура РФ також зазначає, що фонд надавав підтримку російським некомерційним організаціям, таким як "Друзі Балтики" та "Екологічна вахта Сахаліну", включеним до реєстру іноземних агентів. На думку Генпрокуратури, це свідчить про втручання WWF у внутрішні справи Росії.

У березні 2022 року Міністерство юстиції Росії внесло WWF до реєстру "іноагентів". Тоді фонд повідомив, що боротиметься за скасування цього статусу через суд.

Нагадаємо, WWF був заснований у 1961 році та має представництва практично у всіх країнах світу. Фонд займається захистом тварин та рослин, що перебувають під загрозою вимирання, та масштабними екологічними проєктами.