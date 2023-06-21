Пентагон переоцінив військову допомогу Україні на 6,2 млрд доларів

Для 2023-го фінансового року остаточний розрахунок становить 3,6 млрд доларів, а для 2022-го – 2,6 млрд доларів.

Проведений аудит військової допомоги Україні виявив невідповідність між вартістями наданого США обладнання на 6,2 млрд доларів.

Про це розповіла представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, помилка виникла через те, що Пентагон використовув не залишкову вартість, а вартість обладнання, яке заміщує передану техніку.

Таким чином була завищена вартість наданого Україні обладнання з американських запасів.

“Ми підтвердили, що для 2023-го фінансового року остаточний розрахунок становить 3,6 млрд доларів, а для 2022-го – 2,6 млрд доларів, тобто загалом 6,2 млрд доларів", – наголосила Сінгх.

Водночас, ця невідповідність не обмежує розмір жодного з пакетів допомоги Україні. Також це не впливає на схвалене Конгресом фінансування.

Ця переоцінка військової допомоги може означати, що США мають більше додаткових коштів, ніж вважалось раніше. Таким чином, поки може не виникнути потреби для Білого дому узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги з Конгресом.

Раніше повідомлялося, що Пентагон переоцінив американське обладнання, яке США передали Україні, приблизно на 3 млрд доларів.