Великобританія підтримає спрощене членство України в НАТО, - Клеверлі

Українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимог членства в НАТО через свої дії на полі бою.

Голова МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “дуже підтримає” спрощений процес вступу України до НАТО.

Про це повідомляє The Guardian.

Клеверлі припустив, що Великобританія підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства (ПДЧ) для приєднання до НАТО.

Якщо Україна пропустить етап ПДЧ, це поставить її в одну категорію з новим членом Фінляндією.

“Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б дуже, дуже підтримуючою, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимог членства в НАТО через їхні дії на полі бою. Я думаю, що всі союзники по НАТО це визнають”, - наголосив Клеверлі на прес-конференції в рамках Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

Раніше заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Україна матиме власний шлях вступу до Альянсу. А Франція зближується з позиціями, які обстоюють країни Центральної Європи, більшість з яких виступають за вступ України до НАТО.