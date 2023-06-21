Один із засновників російського букмекера 1xBet помер після невдалої медпроцедури

42-річний Сергій Каршков перебував у міжнародному розшуку за підозрою в розробці програмного забеспечення для азартних ігор та їх запуску без ліцензії.

Один із засновників російського онлайн-букмекера 1xBet, 42-річний Сергій Каршков помер після медичної процедури.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що Каршков вирушив до Швейцарії на обстеження. Під час процедур контрастна рідина для МРТ призвела до алергічної реакції. Чоловік впав у кому та помер.

Каршков перебував у міжнародному розшуку за підозрою в розробці програмного забеспечення для азартних ігор та їх запуску без ліцензії. Прибуток від ПЗ оцінюють у $7,5 млрд.

Російські правоохоронці не змогли затримати бізнесмена. Він проживав на Кіпрі.

Каршков народився в Київській області, пізніше переїхав до російського Брянська, де служив у кібервідділі поліції. У 2007-му році разом із двома друзями Романом Семіохіним і Дмитром Казоріним заснував букмекерську контору 1хBet. У Росії компанія заборонена.

Нагадаємо, у вересні минулого року 1xBet позбавили ліцензії в Україні. Однак, пізніше InformNapalm виявив низку онлайн-казино, повʼязаних з російським букмекером. За даними журналістів, це - Melbet, PoinLoto, FanSport та BetWinner.