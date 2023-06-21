Повідомлено про підозру російському олігарху Шелкову, який постачав до РФ українську титанову сировину для "Калібрів"

Для реалізації оборудок росіяниин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" на Дніпропетровщині.

Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області. На початку лютого цього року підприємство було передано у державну власність України.

"Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану. Саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них – виробники крилатих ракет «Калібр», бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52", - зазначили в СБУ.

Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Управління підприємством він здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії. За даними слідства, вона входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України.

Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів в Україні для уникнення санкцій. Для цього він намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області.

Втім, співробітники СБУ викрили оборудку, заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

Наразі Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Оскільки фігуранти перебувають на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що в березні Ддетективи Бюро економічної безпеки викрили службових осіб ТОВ "ВСМПО Титан України", в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Бенефіціарним власником цього товариства є Шелков, проти якого запроваджено санкції.

У січні Вищий антикорупційний суд відмовився конфіскувати Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, котрий належить Шелкову. Цей комбінат виробляє ільменітовий концентрат і є найціннішим активом олігарха.