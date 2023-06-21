Загибель людей біля укриття: суд відправив під домашній арешт директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА

Cуд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держалміністрації Романа Ткачука.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“Cуд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Ткачука, якого підозрюють в службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття”, – йдеться в повідомленні.

Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.

Як відомо, напередодні Роману Ткачуку вручили підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

За даними прокуратури, саме його департамент відповідав за формування фонду укриттів Києва, їхнє утримання та перевірки на готовність приймати людей.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей, серед яких - 9-річна дитина. Жителі намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але його двері були зачинені. Опісля правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки у справі про загибель людей біля зачиненого укриття.

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом затриманим. Тоді Голосіївський райсуд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі столиці, а охоронця взялися судити. Тоді в Офісі Президента заявили, що хочуть з’ясувати, чому охоронець поліклініки, біля якої 1 червня у Києві загинули троє людей, отримав двомісячний термін тримання під вартою, а керівникам поліклініки призначили домашні арешти.