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У Києві та Київській області сталися часткові екстренні відключення світла через аварію в енергосистемі (оновлено)

Відключення застосовують за розпорядженням НЕК Укренерго через системну аварію в енергосистемі.

У Києві та Київській області сталися часткові екстренні відключення світла через аварію в енергосистемі (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Сьогодні, 21 червня, у Києві та Київській області сталися часткові екстренні відключення світла через аварію.

Про це повідомляє компанія ДТЕК. 

“Київ: оперативна інформація. У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго”, – йдеться в повідомленні. 

Також повідомляється про відключення світла у Київській області. 

“У Бучанському районі відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що відключення застосовують через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково. 

Пізніше стало відомо, що станом на 11:20 в області скасовані екстрені відключення. Всі споживачі зі світлом.

Оновлено, 11:45. "Укренерго" повідомило про відновлення живлення всіх споживачів столиці та Київської області. Втім ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо, ДТЕК допускає можливість відключення світла через підрив росіянами Каховської ГЕС. Ввечері у зв'язку з обмеженою кількістю енергоблоків у роботі може виникати дефіцит потужності.

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