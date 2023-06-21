Україна матиме власний шлях вступу до НАТО, – Пентагон

Наразі США зосереджені на тому, щоб Україна отримала все необхідне на полі бою.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Україна матиме власний шлях вступу до Альянсу.

Про це пише Європейська правда.

“США надихає те, як в Альянс рухається Швеція... Що стосується України, то вона матиме свій власний шлях до вступу в НАТО", – сказала Сабріна Сінгх на брифінгу.

За її словами, наразі США зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне на полі бою.

"Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно", – зазначила Сінгх.

Нагадаємо, блок НАТО все ще уникає конкретних заяви про більші гарантії щодо вступу України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг 14 червня заявив, що союзники можуть домовитися про створення Ради Україна – НАТО. За його словами, це б зміцнило партнерство між Альянсом та Україною. До того ж, це орган, який на відміну від комісії Україна-НАТО може ухвалювати рішення.

Водночас президент США Джо Байден сказав журналістам, що він не планує полегшити Україні вступ до НАТО.

16 червня голова МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом і закликав генсека НАТО зробити крок до членства України в Альянсі.