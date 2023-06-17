Байден не планує полегшувати Україні вступ в НАТО

Журналісти запитали президента США Джо Байдена, чи він планує полегшити Україні вступ в НАТО. На що американський президент категорично відповів “ні”.

Про це повідомляє CNN.

"Ні. Тому що вони мають відповідати однаковим стандартам. Тому я не збираюся полегшувати. Я думаю, що вони зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації, але є ціла проблема, чи безпечна їхня система? Це не корумповано? Чи відповідає вона усім стандартам, яким відповідає кожна інша країна НАТО? Я думаю, що буде. Я думаю, що може. Але це не автоматично”, — сказав Джо Байден.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що президент США Джо Байден готовий відмовитися від Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України при вступі до НАТО. Втім, ця ідея все ще має супротивників серед інших членів альянсу.