Мін'юст: "британський інвестор", який вимагає у Києва $100 мільйонів, має 8 російських паспортів

Підприємець Тамаз Сомхішвілі, який висуває позов проти київської влади та претензії до уряду України у сумі 100 млн доларів за реконструкцію Харківської площі (яка так і не була виконана), за даними Державної прикордонної служби, використовував 8 різних паспортів громадянина РФ для перетину державного кордону. Російське громадянство Сомхішвілі досі є чинним, в українських державних органів немає інформації про факт його позбавлення або анулювання.

Про це йдеться у відповіді заступника міністра юстиції Ірини Мудрої на інформаційний запит видання "Телеграф".

"За підтвердженням уповноважених органів, Мін’юсту стало відомо, що Тамаз Сомхішвілі був/є громадянином Російської Федерації, і інформація про скасування чи позбавлення його російського громадянства відсутня. Крім того, за інформацією, наявною в Мін’юсті від Адміністрації Державної прикордонної служби України, Тамаз Сомхішвілі до 2018 року неодноразово використовував для перетинання державного кордону України вісім різних паспортів громадянина Російської Федерації", — йдеться у відповіді міністерства.

Як випливає з листа Мін’юсту, на Тамаза Сомхішвілі як на особу, пов’язану з державою-агресором, котра була позбавлена ДМСУ посвідки на проживання в Україні, розповсюджується дія мораторію на виконання матеріальних вимог.

"Відповідно до ч. 1 п. 1 постанови уряду № 187 установлено мораторій на виконання грошових та інших зобов’язань, кредиторами за якими є громадяни рф, крім тих, що проживають в Україні на законних підставах. Згідно з інформацією, отриманою від Державної міграційної служби України, прийнято рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання Тамаза Сомхішвілі. Отже наразі відсутня підтверджена інформація про те, що Тамаз Сомхішвілі "проживає на території України на законних підставах", — йдеться у відповіді міністерства.

Заступник міністра зазначила, що їй невідомо, чи використовується ця інформація КМДА та київською міською радою у судовому процесі, який зараз триває у Північному апеляційному господарському суді Києва.

"Мін’юст не є стороною у справі, відповідно, не володіє інформацією щодо процесу формування "фундаменту" позиції КМДА і Київради", — говориться у відповіді на інформаційний запит.

Також Ірина Мудра зазначає, що до міністерства не надходили запити щодо громадянина Тамаза Сомхішвілі з боку офіційних органів Великої Британії.

"У Мін’юсту відсутні звернення/листи від органів влади чи дипломатичних представництв Королівства Великої Британії і Північної Ірландії щодо підтримки Тамаза Сомхішвілі", — підкреслюється у листі.

Відповідь на інформаційний запит видання "Телеграф"

Нагадаємо, що захист Тамаза Сомхішвілі неодноразово наполягав на статусі свого підзахисного як "британського інвестора", інтересами якого опікується офіційні органи Великої Британії, а також зазначав, що від результатів судового процесу залежить відносини з британськими партнерами та подальша допомога для України з боку Великої Британії.

Як повідомлялося, у 2019 році Тамаз Сомхішвілі звернувся до суду, вимагаючи компенсувати йому $100 млн збитків за втраченої вигоди, нібито завданих під час реконструкції Харківської площі у 2007 році його компанією "Київ Термінал", яка так і не була здійснена. У ЗМІ був опублікований лист Міністерства юстиції до КМДА, у якому йшлося про те, що за даними Мінюсту та Служби зовнішньої розвідки України, Тамаз Сомхішвілі є громадянином росії, колишнім керівником і власником низки енергетичних російських компаній. У травні 2023 року ДМСУ анулювала Тамазу Сомхішвілі посвідку на проживання в Україні.