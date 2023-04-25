Мін’юст не зареєстрував наказ Мінмолодьспорту про заборону участі українських збірних у турнірах із росіянами та білорусами

Міністерство юстиції України не зареєструвало наказ Міністерства молоді та спорту, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, якщо у них змагаються російські та білоруські спортсмени, повідомляє sportarena.com.

“Зазначений наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції не подавався та відповідно у Мін’юсті не зареєстровано”, – відповів заступник міністра юстиції Олександр Банчук на адвокатський запит.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про бойкот відбіркових турнірів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі, на яких буде допущено російських та білоруських спортсменів. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вже відреагував на рішення Уряду України про бойкот відбіркових турнірів на Олімпіаду-2024.

Раніше Виконком МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. При цьому не допускаються до турнірів команди з Росії та Білорусі, а також спортсмени, які підтримують війну або мають контракт з арміями Росії або Білорусі.