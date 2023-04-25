Срна розповів про зміни у трансферному векторі "Шахтаря"

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна розповів про новий трансферний вектор клубу в Латинській Америці.

"Ви знаєте, що раніше нашим ринком була Бразилія, а зараз ми трохи змінили орієнтир: є у Венесуелі гарні футболісти, в Колумбії, Еквадорі – вони всюди зараз з’являються. Тому наша мета, завдання скаутської служби – знайти топових молодих талантів, які готові й повинні грати в "Шахтарі", - цетує Срну клубна пресслужба.

"Дуже задоволений трансферами. Але всі ці футболісти, яких ми придбали, повинні показати, що вони заслуговують грати в "Шахтарі". Ми віримо в них, ми їх підтримуємо.

Їм необхідний час, але я впевнений, що наша команда допоможе новачкам швидко адаптуватися. І я дуже їх усіх поважаю, адже вони приїхали в дуже непрості часи в Україну, – і це вже каже про їхній характер, про "шахтарівський" характер. Тому впевнений, що Кастілло стане одним з тих, хто буде корисний "Шахтарю", - зазначив хорватський фахівець.

Раніше "Шахтар" підписав 19-річного Деніла Кастілло з Еквадору і 18-річного Кевіна Келсі з Венесуели.