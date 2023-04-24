Українці здобули п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з гребного слалому

У словацькому місті Ліптовськи-Мікулаш відбувся Відкритий Кубок Європи з гребного слалому, на якому успішно виступили українські спортсмени, які здобули п'ять медалей.

Дві медалі: золоту та бронзову поклала у скарбничку збірної України учасниця Олімпійських ігор у Ріо-2016 та Токіо-2020 Вікторія Ус. 29-річна киянка стала переможницею у змаганнях на байдарці та бронзовим призером у каное.

Ще три медалі було завойовано у дисципліні "каяк-крос".

У змаганнях серед чоловіків володарем срібної медалі став Олександр Федоренко, а "бронза" дісталася Богдану Поліщуку.

Крім того, бронзовою призеркою серед жінок стала Ганна Лічко.