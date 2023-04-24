Українці здобули п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з гребного слалому

У словацькому місті Ліптовськи-Мікулаш відбувся Відкритий Кубок Європи з гребного слалому, на якому успішно виступили українські спортсмени, які здобули п'ять медалей.
Дві медалі: золоту та бронзову поклала у скарбничку збірної України учасниця Олімпійських ігор у Ріо-2016 та Токіо-2020 Вікторія Ус. 29-річна киянка стала переможницею у змаганнях на байдарці та бронзовим призером у каное.
Ще три медалі було завойовано у дисципліні "каяк-крос".
У змаганнях серед чоловіків володарем срібної медалі став Олександр Федоренко, а "бронза" дісталася Богдану Поліщуку.
Крім того, бронзовою призеркою серед жінок стала Ганна Лічко.
⚡️🇺🇦🚣♀️П’ять медалей вибороли українські спортсмени на Відкритому Кубку Європи з веслувального слалому, що проходив минулого вікенду у місті Ліптовський Мікулаш🏆🇸🇰.— НОК України (@OlympicUA) April 24, 2023
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