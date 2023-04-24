Збірна України здобула ще дві медалі на чемпіонаті Європи з боротьби

У заключний день чемпіонату Європи з боротьби у хорватському Загребі збірна України здобула ще дві медалі. Їх принесли борці греко-римського стилю.

Ярослав Фільчаков став срібним призером у ваговій категорії до 82 кг, поступившись у вирішальній сутичці чинному чемпіону світу Бурхану Акбудаку з Туреччини.

У українців у цей день змагань був шанс завоювати ще дві "бронзи", проте програму вони виконали лише наполовину: Парвіз Насібов (до 67 кг) у бронзовому фіналі переміг румуна Міхая Міхута, а Андрій Кулик (до 72 кг) поступився Селькуку Джану (1:5) із Туреччини.