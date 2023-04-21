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Перша ракетка світу вперше за понад рік не одягла українську стрічку на кепку під час матчу

Іга Швьонтек назвала причину.

У першому раунді одиночного жіночого розряду Stuttgart Open перша ракетка світу Іга Швьонтек без особливих зусиль здолала представницю Китаю Цінвень Чжен - 6:1, 6:4.

Іга Швьонтек
Фото: j48tennis.net
Іга Швьонтек

Зазначимо, що багатьма була відзначена відсутність в екіпіруванні 21-річної варшав'янки стрічки у кольорах українського прапора, яку Швьонтек використовує ось уже більше року.

Фото: EPA/UPG

Після матчу польська тенісистка назвала причину.

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"Я просто забула надіти її. То була моя дурість, але нічого не змінилося. Так, я просто забула", – цетує першу ракетку світу btu.org.ua.

За право зіграти у півфіналі Іга посперечається із чеською тенісисткою Кароліною Плішковою (WTA, 17).

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