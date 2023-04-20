Стало відомо, де збірна України зіграє відбірковий матч Євро-2024 проти Мальти

Словацька Трнава прийме відбірковий матч Євро-2024 між збірними України та Мальти, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Ця зустріч відбудеться в межах 4-го туру відбірного турніру у групі С. Матч пройде 19 червня на стадіоні Антона Малатинського, який здатен вмістити на своїх трибунах трохи більше 19 тис. глядачів.

Перед цим матчем на нашу збірну також чекає гостьова зустріч із Північною Македонією 16 червня.

Нагадаємо, що в рамках першого туру кваліфікації Євро-2024 збірна України поступилася на "Вемблі" Англії – 0:2.

Додамо, що у нашому квінтеті також виступає команда Італії.