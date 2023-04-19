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ФІБА не допустила збірні РФ та Білорусі до пре-кваліфікації Євробаскету-2025

Виконавчий комітет ФІБА-Європа прийняв таке рішення одноголосно.

ФІБА не допустила збірні РФ та Білорусі до пре-кваліфікації Євробаскету-2025
Фото: fiba.basketball

Виконком ФІБА-Європа повідомив, що російську та білоруську національні збірні не допустили до участі у пре-кваліфікації Євробаскета-2025.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Таким чином, російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на чемпіонаті Європи-2025.

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Виконавчий комітет ФІБА-Європа прийняв таке рішення одноголосно. Таке рішення було прийняте, керуючись рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Матчі пре-кваліфікації відбудуться у липні - серпні 2023 року.

Нагадаємо, збірна Росії з баскетболу не братиме участі у кваліфікації до майбутньої Олімпіади 2024 року у Парижі.

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