ФІБА не допустила збірні РФ та Білорусі до пре-кваліфікації Євробаскету-2025

Виконком ФІБА-Європа повідомив, що російську та білоруську національні збірні не допустили до участі у пре-кваліфікації Євробаскета-2025.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Таким чином, російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на чемпіонаті Європи-2025.

Виконавчий комітет ФІБА-Європа прийняв таке рішення одноголосно. Таке рішення було прийняте, керуючись рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Матчі пре-кваліфікації відбудуться у липні - серпні 2023 року.

Нагадаємо, збірна Росії з баскетболу не братиме участі у кваліфікації до майбутньої Олімпіади 2024 року у Парижі.