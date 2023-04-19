У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСпорт

Українець Михайлов став чемпіоном Європи з боротьби

У фіналі Василь здолав грека Кугіумцидіса.

Українець Михайлов став чемпіоном Європи з боротьби
Василь Михайлов
Фото: wrestlingua.com

В столиці Хорватії Загреб триває чемпіонат Європи з боротьби.

Напередодні відбувся чоловічий фінал "вільників" у ваговій категорії до 79 кг., в якому українець Василь Михайлов зустрічався з чинним, на той момент, чемпіоном континенту греком Георгіосом Кугіумцидісом.

Схватка завершилася перемогою Михайлова - 3:1.

Таким чином, Василь приніс Україні першу золоту медаль цього чемпіонату Європи.

Нагадаємо, 27-річний борець Спортивного клубу "Мангуст" розпочав свою переможну ходу з другого раунду, по черзі здолавши двох колишніх представників Росії, які тепер виступають за інші країни - словака Ахсарбека Гулаєва (15:4) і серба Хетага Цаболова (8:1), а у півфіналі був переможений азербайджанець Сабухи Амирасланов (5:2).

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначимо, це перша перемога України на ЧЄ у чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років – у 2013 році Павло Олійник став чемпіоном у ваговій категорії до 96 кг.

Додамо, що раніше бронзові нагороди Загреба-2023 вибороли Ігор Никифорук (до 70 кг) та Ерік Арушанян (до 65 кг).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies