Українець Михайлов став чемпіоном Європи з боротьби

В столиці Хорватії Загреб триває чемпіонат Європи з боротьби.

Напередодні відбувся чоловічий фінал "вільників" у ваговій категорії до 79 кг., в якому українець Василь Михайлов зустрічався з чинним, на той момент, чемпіоном континенту греком Георгіосом Кугіумцидісом.

Схватка завершилася перемогою Михайлова - 3:1.

Таким чином, Василь приніс Україні першу золоту медаль цього чемпіонату Європи.

Нагадаємо, 27-річний борець Спортивного клубу "Мангуст" розпочав свою переможну ходу з другого раунду, по черзі здолавши двох колишніх представників Росії, які тепер виступають за інші країни - словака Ахсарбека Гулаєва (15:4) і серба Хетага Цаболова (8:1), а у півфіналі був переможений азербайджанець Сабухи Амирасланов (5:2).

Зазначимо, це перша перемога України на ЧЄ у чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років – у 2013 році Павло Олійник став чемпіоном у ваговій категорії до 96 кг.

Додамо, що раніше бронзові нагороди Загреба-2023 вибороли Ігор Никифорук (до 70 кг) та Ерік Арушанян (до 65 кг).