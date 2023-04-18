На цей раз продуктову допомогу отримали мешканці Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини.

За допомогою першого чемпіона світу з дзюдо з України Георгія Зантарая мешканці найбільш постраждалих від війни міст Херсонщини Миколаївщини та Дніпропетровщини отримали гуманітарну допомогу – продуктові набори.