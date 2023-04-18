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Бубка і Зантарая продовжують допомагати українцям

На цей раз продуктову допомогу отримали мешканці Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини.

Бубка і Зантарая продовжують допомагати українцям
Фото: facebook.com

За допомогою першого чемпіона світу з дзюдо з України Георгія Зантарая мешканці найбільш постраждалих від війни міст Херсонщини Миколаївщини та Дніпропетровщини отримали гуманітарну допомогу – продуктові набори.

Ці продукти харчування Україна отримала також завдяки експрезиденту НОК України Сергію Бубці, якому активно допомагають представники французької легкоатлетичної родини.
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